Mezzo di Attiva cade in una voragine in via Rigopiano: in azione i vigili del fuoco [FOTO]

Due squadre sono intervenute per liberare il mezzo finito in una voragine stradale che si è aperta al passaggio del veicolo di Attiva

Un mezzo della società comunale Attiva è sprofondato questa mattina in una voragine stradale in via Rigopiano a Pescara. Al passaggio del mezzo la strada ha ceduto ed il mezzo è caduto parzialmente nella voragine. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno effettuato il recupero del mezzo riconsegnato alla società e messo in sicurezza l'area. Sono già partiti i lavori di ripristino del manto stradale.