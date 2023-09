Il boss Messina Denaro è in coma nell'ospedale dell'Aquila

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile.

Come riporta l'Adnkronos, secondo quanto si apprende oggi le condizioni di salute del boss, affetto da un tumore, sono precipitate.

Il capomafia arrestato il 16 gennaio scorso è ricoverato nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila. Presto i medici sospenderanno l'alimentazione.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, i familiari hanno deciso di sedarlo ed è entrato in coma. I medici stanno valutando la sospensione dell'alimentazione forzata con il sondino. Le sue condizioni di salute erano peggiorate nei giorni scorsi. Il 61enne è affetto da un tumore al colon. Già da qualche giorno non riusciva ad alimentarsi in maniera autonoma: lo scorso 12 settembre erano state sospese le cure e mantenuta solo la terapie per il dolore.