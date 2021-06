Cade un altro masso, chiusa la strada statale 487 a Caramanico Terme

A comunicarlo è l'Anas che fa sapere come sul posto ci siano le forze dell'ordine e il proprio personale

Strada statale 487 provvisoriamente chiusa a Caramanico Terme per la caduta di un masso di grandi dimensioni da un versante adiacente alla statale.

Sul posto sono attivate deviazioni lungo la viabilità alternativa.

Il tratto nel quale è inibito il traffico veicolare è quello compreso tra il km 19,000 ed il km 20,700, nel territorio comunale di Caramanico.

La carreggiata è stata invasa da un masso di grandi dimensioni. Il distacco di materiale roccioso si è verificato dal versante a monte della strada statale 487, in corrispondenza dell’ingresso lato valle della galleria "Fontegrande". Attualmente il transito è interdetto in entrambi i sensi di marcia; le deviazioni sono segnalate in loco lungo viabilità alternative.