Beccata con la marijuana in macchina, 25enne ai domiciliari

Una 25enne, residente in un Comune del Teramano, è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda serata di ieri, dopo che gli agenti della squadra volante di Pescara l'avevano fermata per un controllo. I poliziotti hanno intimato l'alt alla macchina lungo via Tiburtina, e durante la verifica dei documenti hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo.

A quel punto hanno chiesto alla conducente di consegnare la droga, e lei ha estratto una bustina contenente pochi grammi. Dalla successiva perquisizione del veicolo è emerso un involucro in plastica scuro, nascosto nel bagagliaio, con ulteriori 630 grammi di marjiuana. Il pm di turno ha disposto per la giovane i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nei prossimi giorni.