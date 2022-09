Il bilancio di Mare Sicuro 2022, 58 persone soccorse e 406 illeciti accertati questa estate

È finita lo scorso 18 settembre l'operazione “Mare Sicuro 2022” condotta dalle donne e dagli uomini della direzione marittima dell’Abruzzo, Molise e delle Isole Tremiti e dei dipendenti dei Comandi compartimentali e degli uffici minori, impegnati lungo il litorale di giurisdizione.

Era iniziato il 18 giugno e ha visto impegnti ogni giorno 200 donne e uomini del Corpo, 16 mezzi navali, 11 mezzi terrestri, nonché elicotteri Aw 139 dedicati prevalentemente al Sar e un aereo Atr42 per il soccorso e la tutela ambientale della base aeromobili nucleo aereo e sezione volo elicotteri guardia costiera di Pescara, pronti a intervenire in caso di emergenze in mare.

Lo scopo di Mare Sicuro, come ogni anno, è stato quello di garantire lo svolgimento nella massima sicurezza di tutte le attività nautico-balneari esercitate in mare e sulle spiagge e consentire la serena fruizione del mare e dei litorali a favore della collettività.

L’intensa azione di sensibilizzazione dell’utenza sul rispetto delle norme di sicurezza per la corretta balneazione e fruizione dei litorali è stata esercitata attraverso il dispiego sul campo dei militari della guardia costiera con la contemporanea presenza di pattuglie in spiaggia e motovedette in mare con uscite combinate quotidiane, rafforzando il dispositivo di intervento e la presenza del Corpo lungo l’intera costa, anche grazie ai quotidiani interventi televisivi su “Rete 8”, mirati a rammentare le principali regole di sicurezza in mare, nonché con una capillare diffusione di informazione tramite il “numero blu di emergenza in mare – 1530”.

Questi i dati principali forniti dalla direzione marittima: 34 interventi di soccorso e assistenza, in mare e a terra; 58 persone soccorse, per lo più bagnanti e diportisti; 12 unità navali soccorse; 5 decessi causati da malore e riconducibili agli effetti delle alte temperature raggiunte nel corso dei mesi di luglio e agosto; 16.000 controlli delle pattuglie a mare e a terra; 4.500 controlli svolti presso strutture balneari; 4.500 controlli antinquinamento e pesca svolti dal personale a terra; 406 illeciti accertati; 289 bollini blu rilasciati.