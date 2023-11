Nove lavoratori in nero e altre irregolarità in un ristorante di Silvi, attività sospesa e sanzioni per 60mila euro

Sarebbero in totale 9 i lavoratori in nero impiegati in un ristorante questo fine settimana a Silvi Marina individuati nel corso dei controlli dei carabinieri dei nuclei ispettorato del lavoro (Nil) di Teramo e antisofisticazioni e sanità (Nas) di Pescara.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, nel ristorante sarebbero state riscontrate anche diverse irregolarità riguardanti il rispetto delle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori.

Tra queste la mancanza della prescritta cassetta di primo soccorso, la mancata formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la mancata nomina del medico competente, l'installazione abusiva di impianto di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, l'omessa sorveglianza sanitaria e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

I militari hanno elevato sanzioni per oltre 8mila euro. È stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale con una sanzione amministrativa di oltre 48mila euro per i lavoratori che sarebbero irregolari. I militari del Nas avrebbero riscontrato anche carenze igienico-sanitarie nel locale e omesse attuazioni della normativa relativa all'Haccp (Hazard analysis and critical control points, sistema di analisi dei rischi e punti di controllo critico). Sarebbe stata inoltre riscontrata l'omessa tracciabilità dei prodotti con relativo sequestro e distruzione di oltre 1.500 chilogrammi di alimenti, cui ha fatto seguito una sanzione amministrativa di 4.500 euro.