Latitante da due anni si nascondeva a Pescara: rintracciato ed arrestato un irpino

Si era allontanato dalla provincia di Avellino dove era ricercato per una misura di sorveglianza speciale, ma è stato rintracciato ed arrestato a Pescara. In manette è finito un 37enne di Vallo di Lauro, in Irpinia scovato grazie alla collaborazione fra la squadra mobile di Avellino e il commissariato di Lauro.

A Pescara, viveva in un bed and breakfast. Per lui è scattata la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza come disposto dal Tribunale di Avellino con un decreto del luglio 2019.