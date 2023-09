Ha un infarto mentre gioca a calcio: soccorso e salvato anche grazie all'intervento dei presenti

Momenti di paura nella giornata del primo settembre a Pescara, nella zona dell'antistadio, dove una persona è stata colpita da un infarto. Si tratta di un 52enne che stava giocando a calcio all'interno di uno dei campi dell'antistadio quando, improvvisamente, si è accasciato a terra per un arresto cardiaco. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti che hanno allertato il 118. Nel frattempo, hanno eseguito le prime manovre di rianimazione su indicazione telefonica dell'operatore di soccorso, con l'ambulanza che è arrivata nel giro di pochi minuti. A quel punto è stato utilizzato anche il defibrillatore presente sul posto e i sanitari sono riusciti a far tornare il battito cardiaco. Trasportato in ospedale, attualmente si trova nel reparto di rianimazione.