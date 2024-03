Vivaio di Loreto Aprutino distrutto dalle fiamme: il devastante incendio è divampato nella notte [VIDEO]

Devastante incendio in un vivaio di Loreto Aprutino, in contrada Salmacina. Intorno alle 4 del mattino di sabato 23 marzo è intervenuta sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Penne supportata da un'altra squadra arrivata dal comando di Pescara e da una dei volontari di Montesilvano.

Le fiamme che hanno avvolto la struttura per la produzione di piantine da fiori e ortaggi, hanno interessato il riscaldatore della struttura, la copertura in plastica e l'impianto di irrigazione. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.