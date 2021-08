Vasto incendio in Val Pescara fra San Valentino, Piano D'Orta e Torre de Passeri: a fuoco una zona boschiva

Torna l'incubo incendi in Val Pescara. Un grosso rogo sta interessando una zona di vegetazione e bosco fra i territori di Piano D'Orta di Bolognano, San Valentino in A.c. e Torre de Passeri. Le operazioni di spegnimento sono particolarmente difficili a causa della posizione dell'incendio, che di fatto si trova in un cono fra due montagne e per questo i vigili del fuoco non possono utilizzare mezzi aerei come elicotteri e canadair.

Le fiamme sono poi anche alimentate dal forte vento caldo che ormai soffia da ieri sera su gran parte del territorio pescarese. In azione sei mezzi dei vigili del fuoco e almeno tre squadre provenienti dal comando provinciale di Pescara e dal distaccamento dei volontari di Alanno oltre ai volontari della protezione civile e ai carabinieri che monitorano l'evolversi della situazione, assieme al sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo.