Paura alle Torri Camuzzi per un rogo, a fuoco il motore di un condizionatore

Paura alle Torri Camuzzi di Pescara per un incendio divampato nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, e per il quale si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco insieme a una pattuglia della polizia. In base alle prime informazioni, il rogo è scoppiato intorno alle ore 16:30 nei locali di un'attività commerciale che si trova al terzo piano e dove, in quel momento, c'era una donna. Quest'ultima ha dato l’allarme. Anche alcuni passanti hanno chiamato il 115 dopo aver visto del fumo fuoriuscire.

A innescare le fiamme è stato il motore di un condizionatore, posizionato sul balcone. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno utilizzato le lance da terra e, successivamente, un’autoscala. Come ci viene confermato dalla centrale operativa di viale Pindaro, in questo momento le squadre sono ancora al lavoro, ma l'incendio è sotto controllo. Scampato pericolo, dunque. Durante le operazioni di spegnimento entrambe le Torri sono state evacuate a scopo precauzionale.