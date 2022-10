Nuovo incendio in strada Colle Renazzo, auto divorata dalle fiamme: è la seconda in pochi giorni

Incendio in strada Colle Renazzo a Pescara la scorsa notte.

Il rogo ha riguardato un'automobile, una Fiat Punto di colore grigio.

Le fiamme, partite dalla parte posteriore del veicolo, nel giro di qualche minuto hanno divorato la vettura distruggendola.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale che si sono occupati di spegnere l'incendio. Da chiarire le cause. Solo qualche giorno fa, a pochi metri di distanza, sempre di notte, un altro incendio aveva distrutto un furgoncino Fiat Doblò. Mentre ieri un'altra Fiat Punto è stata divorata dalle fiamme in via Saline.