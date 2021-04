Incendio in via Raiale: a fuoco una stalla di cavalli

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco di Pescara per domare il rogo che ha interessato una stalla

Un incendio ha interessato nella prima serata di oggi 28 aprile una costruzione adibita a stalla in via Raiale. Sul posto sono intervenuti inizialmente due mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara, e successivamente un terzo mezzo che però è subito rientrato in quanto il rogo è stato circoscritto nel giro di pochi minuti.

A quanto pare, i cavalli sono fuggiti non appena è scoppiato l'incendio ma sono stati successivamente recuperati dagli stessi vigili del fuoco. In fiame è andata la struttura ed alcune balle di fieno.