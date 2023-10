Chiede soldi al parroco di San Cetteo ma al suo rifiuto prova a dare fuoco agli ornamenti posti nei pressi dell’altare

Avrebbe chiesto soldi al parroco della cattedrale di San Cetteo a Pescara, ma al suo rifiuto avrebbe provato a dare fuoco agli ornamenti posti nei pressi dell’altare.

Ma il presunto autore è stato individuato e denunciato dalla polizia.

È un 56enne pescarese, già noto alle forze dell'ordine, accusato ora di danneggiamento aggravato a seguito di incendio.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti intorno alle ore 15:30 su richiesta di una fedele della cattedrale di Porta Nuova, a seguito della segnalazione di incendio. Al loro arrivo, gli agenti hanno riscontrato che un banco in legno, posto lateralmente all’altare, presentava segni evidenti di combustione, inoltre, la copertura in stoffa e il tappeto posto sotto al banco, risultavano danneggiati dalle fiamme. La richiedente ha riferito che, mentre era all’interno della chiesa, ha notato delle fiamme provenire da un lato dell’altare, immediatamente si è prodigata, unitamente ad altri fedeli, a spegnere il fuoco che avrebbe potuto propagarsi facilmente. Gli immediati accertamenti, svolti dal personale della squadra volante e della Digos avrebbero consentito di accertare che, poco prima dell’incendio, il parroco era stato importunato da un uomo. Il prete ha parlato di persistenti richieste di sostegno economico da parte dell’uomo, già assolte in passato, ma non più sostenibili perché reiterate nel tempo. Proprio a causa del rifiuto, il malintenzionato sarebbe diventato violento tanto da tornare nella chiesa e bruciare il banco posto in una zona poco visibile della struttura, per poi allontanarsi velocemente. Gli agenti si sono messi sulle tracce del 56enne e, nella tarda serata di ieri, lo hanno intercettato in via Alento per poi condurlo negli uffici della questura, dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e denunciato all’autorità giudiziaria.