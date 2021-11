Paura in centro a Pescara per un incendio all'interno di un ristorante [FOTO - VIDEO]

Un incendio è scoppiato questa mattina 14 novembre all'interno della cucina di un ristorante in centro a Pescara. L'episodio è avvenuto in viale Regina Margherita dove sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del comando provinciale trovando una fuoriuscita di fumo dal locale che era chiuso. Una volta all'interno hanno spento le fiamme localizzate in un angolo della cucina. Non ci sono stati danni alla struttura e nessun ferito,sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia.

