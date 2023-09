Nuovo incendio doloso a Fontanelle, fiamme nel locale contatori di un palazzo: le persone fuggono dai balconi [FOTO-VIDEO]

Nuovo incendio doloso nel rione Fontanelle a Pescara dopo i roghi delle ultime settimane che hanno riguardato prima uno scooter, poi un bidone dei rifiuti e infine un'automobile.

Questa volta è stato preso di mira il locale contatori di uno palazzi di edilizia residenziale pubblica.

L'allarme è scattato intorno alle ore 6:20 quando il rogo è divampato.

Il denso fumo nero ha invaso la tromba delle scale impedendo ai condomini di abbandonare l'edificio e alcuni di essi, come si vede in alcune foto inviate da alcuni residenti si sono calati dai balconi per fuggire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e tramite l'autoscala evacuate diverse persone. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile intervenuti sul posto. «L’emergenza sicurezza ha raggiunto punti pericolosissimi, subito una postazione fissa di polizia come vado chiedendo da tempo», dice Domenico Pettinari del M5s, «i cittadini hanno paura, la gente onesta deve sapere cosa sta accadendo. Mi recherò nuovamente sul posto».

Aggiornamento: Le fiamme si sono sviluppate sul pianerottolo del secondo piano dove erano depositati alcuni arredi e suppellettili vari. L'intero palazzo è stato evacuato, parliamo di 16 nuclei familiari in totale 30 persone, alloggiate al momento in abitazioni di familiari e conoscenti. Nel corso delle operazioni, due persone sono state condotte in ospedale per esalazione dei fumi.