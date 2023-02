Incendio in via Andrea Doria, fiamme in una casa abbandonata [VIDEO]

Incendio in via Andrea Doria a Pescara oggi, mercoledì 1 febbraio.

Un rogo è infatti divampato intorno alle ore 21 sul lungofiume sud all'interno di una casa abbandonata, in base alle prime informazioni.

Molto alte le fiamme, visibili anche a distanza, ed evidente la colonna di fumo che si è alzata e che è visibile a molti chilometri di distanza.

Altrettanto percepibile l'odore acre che ha invaso una buona parte della città. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre oltre alla polizia che ha isolato la zona deviando il traffico. Segnalata anche la presenza di alcune ambulanze.

Notizia in aggiornamento

