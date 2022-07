Ex fabbrica a fuoco a Cepagatti: a generare le fiamme alcuni materiali plastici, deviato il traffico [FOTO-VIDEO]

Sono stati i materiali in plastica che si trovavano all'interno della fabbrica dismessa a far divampare le fiamme.

E' quanto emerso dai primi accertamenti fatti nei locali dell'ex Italcables dove stamattina, intorno alle 11, è divampato un incendio. A riferirlo sono i carabinieri intervenuti sul posto insieme alla polizia municipale, i vigli del fuoco e l'Arta. L'incendio è divampato nei locali della ex fabbrica di via della Bonifica, in contrata Vallemare a Cepagatti: ad andare a fuoco sono stati materiali di risulta e imballaggi stoccati all'interno di un magazzino. Ai vigili del fuoco per spegnere le fiamme ci sono volute circa tre ore. Ad intervenire sono state tre squadre: una di Pescara, una del distaccamento di Alanno e una del comando di Chieti. Le squadre hanno subito contenuto l’incendio mediante l’utilizzo di liquido schiumogeno, sul posto è intervenuto il funzionario dei vigili del fuoco per il coordinamento delle squadre ed è stato richiesto l’intervento dell'Arta, dei carabinieri e della polizia municipale.

L’incendio è sotto controllo ed in fase di bonifica e sono in corso le verifiche per accertarne le cause che potrebbero essere accidentali secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri. La polizia municipale, proprio a causa della grande coltre di fumo generatasi, hanno interrotto la circolazione stradale con il traffico deviato in direzione del Comune di Cepagatti. Fortunatamente non sono stati rilevati danni a persone e abitazioni.