Incendio a Santa Teresa di Spoltore, casa distrutta dalle fiamme e inagibile

Incendio in una casa di Santa Teresa di Spoltore questa mattina intorno alle ore 8.

Le fiamme sono divampate all'interno di un'abitazione a causa di un cortocircuito elettrico.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono occupati di domare le fiamme.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Gli occupanti sono stati visitati sul posto dai soccorritori del 118, giunti con un'ambulanza della Misericordia di Pescara, senza necessità di essere trasportati in ospedale. Ma le fiamme hanno praticamente distrutto e reso inagibile la casa. La sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, si è recata personalmente sul posto e ha dato la disponibilità del Comune per cercare un'eventuale sistemazione alla famiglia che viveva al suo interno: «Mi sono recata da questa famiglia che ha subìto un'immane tragedia di veder distrutta la propria abitazione da un incendio originato da un cortocircuito elettrico. Sono veramente dispiaciuta di questo e la casa è chiaramente inagibile, loro mi hanno detto che vorranno provvedere autonomamente alla sistemazione ma io mi sono messa a disposizione per ogni necessità».

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri.