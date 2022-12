Incendio distrugge due automobili nella notte a Manoppello scalo [ FOTO - VIDEO]

Incendio nella notte a Manoppello Scalo, dove verso le 5 del mattino due automobili sono andate a fuoco per cause ancora da chiarire. Alle 5 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno supportata da un'autobotte del comando provinciale di Pescara, è intervenuta a Manoppello Scalo dove due autovetture sono andate a fuoco risultando poi completamente distrutte. Le squadre hanno provveduto alla estinzione delle fiamme e messo in sicurezza la zona delle operazioni. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Presenti anche i carabinieri della locale stazione.