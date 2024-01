Auto prende fuoco a causa di petardi e botti e le fiamme si propagano ad altre tre vetture

Nottata movimentata per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara dopo lo scoccare della mezzanotte con diversi interventi che si sono resi necessari per alcuni roghi divampati a causa dello scoppio di petardi e botti di Capodanno.

Tra gli interventi più rilevanti uno in via Aldo Moro a Pescara.

Nella zona delle coopertative Aternum un'automobile si è incendiata a causa dello scoppio di petardi e botti.

Le fiamme dopo aver avvolto l'automobile si sono propagate anche ad altre tre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere il rogo. Intervenute anche due pattuglie della polizia.