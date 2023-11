Ritrovata carbonizzata a Gaeta un'auto che era stata rubata a Pescara [FOTO]

Una Volkswagen Golf di colore chiaro, rubata tre giorni fa in città, è stata ritrovata carbonizzata all’alba di oggi, 19 novembre, a Gaeta, più precisamente in un dirupo lungo via Sant’Agostino, in località Casarevole. Come si legge su Latina Today, sono in corso le indagini dei carabinieri di Formia. Il furto, che era stato immediatamente denunciato dai proprietari, era stato messo a segno in un’abitazione di Pescara da cui i ladri avevano portato via anche la vettura in questione. Oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

L’attività investigativa dei militari dell'Arma è in corso per chiarire tutti i contorni della vicenda. C’è da capire soprattutto se in questi tre giorni il mezzo sia stato utilizzato per mettere a segno altri reati, come anche la natura dell’incendio. Al momento la pista più probabile che viene battuta dagli investigatori è che l'auto sia stata bruciata magari per cancellare qualche traccia, ma non viene comunque esclusa alcuna ipotesi sulle cause del rogo. I carabinieri sono in attesa del referto dei pompieri sull’incendio che potrà quindi fornire ulteriori elementi utili a fare luce sull’episodio.