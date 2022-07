Incendi ripetuti a Città Sant'Angelo, per il sindaco Perazzetti si tratta di roghi dolosi

L'ultimo incendio in ordine di tempo che si è verificato nella zona di via Torre Costiera a Città Sant'Angelo risale a ieri mattina, lunedì 18 luglio.

E si tratta solo di uno dei tanti roghi che sono divampati nella zona nelle ultime settimane.

Le fiamme hanno bruciato una zona di vegetazione prospiciente la spiaggia e di domarle si sono occupati due squadre dei vigili del fuoco e una della protezione civile.

«L'idea che mi sono fatto», dice il sindaco Matteo Perazzetti, «è che i punti in cui divampano le fiamme sono diversi e non sempre gli stessi, in giornate differenti e sono zone verdi. Quindi questo mi fa sospettare che ci possa essere l'innesco di una persona o più persone non lo so. Ma è una mia idea, il problema è che non prende fuoco in diversi giorni, in diversi punti distanti anche fra essi quindi ci deve essere qualcosa che li innesca visto che sono zone verdi che per trenta anni non hanno mai preso fuoco. Quest'anno 7-8 volte in diversi giorni mi sembra molto strano».