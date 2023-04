Al volante nonostante sia senza patente dal 2021: nei guai un 48enne

Se ne andava in giro per Pescara alle 4.40 di notte alla guida di una Fiat Panda di un parente, ma dal 2021 a quanto pare era stata revocata la patente su disposizione del prefetto. Non solo. Già nel 2023 avrebbe commesso la stessa violazione contestatagli dalla polstrada di Chieti.

Protagonista dell'episodio che gli è costata la segnalazione per violazione all'articolo 116 del codice della strada che prevede tra l'altro una sanzione che va da 2.257 euro a 9.032 euro, è un 48enne originario di Francavilla al Mare. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Pescara. La carta di circolazione è stata ritirata, con l'autovettura affidata in custodia al legittimo proprietario.