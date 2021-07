Evade dagli arresti domiciliari, giovane finisce in carcere

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando i militari della sezione radiomobile, nel corso di normali controlli, non hanno trovato in casa il giovane, un 33enne di Spoltore

Un 33enne residente a Spoltore è stato arrestato nel pomeriggio dai carabinieri del Nor di Pescara in esecuzione di un provvedimento emesso oggi dal gip che sostituisce i domiciliari, ai quali il giovane era sottoposto, con la custodia cautelare in carcere.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando i militari della sezione radiomobile, nel corso di normali controlli, non hanno trovato in casa il 33enne che, come detto, era agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. È stata così inoltrata la comunicazione di reato alla competente autorità giudiziaria, fino ad arrivare all'odierna decisione del giudice. Terminate le operazioni di rito, il giovane è stato portato nella casa circondariale di Rieti.