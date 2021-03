Giovane senzatetto accoltellato a Porta Nuova, indagano i carabinieri

L'accoltellamento è avvenuto in via Orazio e il ragazzo di 33 anni è stato trasportato nel pronto soccorso

Un ragazzo di 33 anni di nazionalità polacca senza fissa dimora è stato accoltellato in via Orazio a Pescara.

Il 33enne, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato nel pronto soccorso con una ferita al torace e dopo le cure mediche si è capito come fosse stato colpito da un fendente con un'arma da taglio.

Della questione sono stati interessati i carabinieri della locale Compagnia che stanno indagando per chiarire la dinamica di quanto successo.

I militari dell'Arma stanno ascoltando i testimoni e acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona allo scopo di fare luce sull'accoltellamento. Non si esclude che ci sia stata la solita discussione maturata per futili motivi tra coloro che bivaccano in quella zona, visto che la vittima era in evidente stato di alterazione fisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche.

foto di repertorio