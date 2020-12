Sorpreso a Chieti Scalo senza giustificato motivo, giovane della provincia di Pescara sanzionato dalla polizia

Un ragazzo di 26 anni residente in provincia di Pescara è stato sanzionato dalla polizia dopo essere stato sorpreso in via Unità d'Italia a Chieti Scalo senza giustificato motivo.

Il giovane è stato individuato nella serata di ieri, venerdì 18 dicembre, dagli agenti della squadra volante mentre stava passeggiando.

Il 26enne non è stato in grado di fornire giustificazioni per lo spostamento da un altro comune vietato dalle restrizioni imposte dalla zona arancione fornendo indicazioni vaghe e contradditorie.

Per questa ragione i poliziotti hanno deciso di elevare la sanzione di 400 euro prevista per il mancato rispetto del Dpcm.