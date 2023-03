Ha l'obbligo di firma ma si presenta in caserma senza patente con un'auto priva di assicurazione, fugge investendo 2 carabinieri

Era sottoposto all'obbligo di firma e per questa ragione si è presentato nella caserma dei carabinieri di Collecorvino la mattina di mercoledì 8 marzo.

Ma si sarebbe presentato al volante di un'automobile pur non avendo la patente di guida.

Inoltre la vettura era priva dell'obbligatoria copertura assicurativa.

Quando i militari dell'Arma gli hanno contestato queste due irregolarità avrebbe opposto resistenza e sarebbe scappato dopo essere risalito in automobile. Nel fuggire frettolosamente avrebbe anche parzialmente investito i due carabinieri ferendoli. Entrambi sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Pescara dove è stata decisa una prognosi di 10 giorni. Il giovane fuggitivo, del quale i carabinieri sapevano tutto, si è presentato questa mattina in caserma ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.