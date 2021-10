Trovato con l'eroina fornisce false dichiarazioni ai carabinieri, giovane denunciato

I carabinieri l'hanno notato uscire da un palazzo poco dopo esserci entrato e hanno deciso di sottoporre a controllo un giovane di Pescara.

Dalla perquisizione è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di eroina.

Alle domande dei militari dell'Arma ha fornito false dichiarazioni per cui oltre alla segnalazione in prefettura per l'ex articolo 75 Dpr 309/90, è stato denunciato per il reato di cui all’articolo 378 del codice penale per “favoreggiamento personale”.