Giovane fermato e denunciato per ricettazione di una bici elettrica: si cerca il proprietario

Deve rispondere di ricettazione un giovane residente a Chieti e fermato a Pescara la notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo, mentre percorreva la Tiburtina Valeria a bordo di una bici elettrica di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Il ragazzo, noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato visto girare in centro con la bicicletta. È stato quindi fermato intorno alle 2 dai carabinieri mentre percorrendo la Tiburtina pedalava in direzione Sambuceto. Di lì le contestazioni dei militari in merito al possesso del mezzo. Contestazioni cui il ragazzo non avrebbe saputo in alcun modo ribattere.

È stato quindi denunciato e la bici sequestrata e portata in caserma. La stessa potrà essere visionata presso gli uffici della sezione radiomobile del polo logistico carabinieri Rancitelli tutti i giorni dalle 8 alle 13. La speranza è che si possa rintracciare il legittimo proprietario.