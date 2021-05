Con la droga in treno da Pescara, giovane arrestato in flagranza

Con la droga in treno da Pescara a Lanciano, giovane arrestato in flagranza dai carabinieri di Atessa. I militari dell'Arma hanno fermato e sottoposto a controllo un 21enne lombardo, domiciliato a Casoli, dopo che quest'ultimo era sceso alla stazione di Lanciano, dove lo attendevano alcuni parenti. Il ragazzo nascondeva circa duecento grammi di hashish in valigia.

Lo riporta Chieti Today. Il 21enne, da tempo sotto osservazione, è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'hashish, celato tra i vestiti, era destinato ai consumatori locali e avrebbe fruttato circa 2.000 euro. La successiva perquisizione nella casa del giovane ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione e circa 14 grammi di droga tra hashish e marijuana. Su disposizione del pm, il ragazzo è stato posto ai domiciliari.