Trovata con uno zaino rubato poco prima in uno stabilimento balneare, nei guai ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni è stata denunciata a piede libero dai carabinieri per il reato di ricettazione.

Alla fine degli accertamenti la sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Pescara, ha denunciato la 20enne già nota alle forze dell'ordine.

La giovane, in base a quanto fanno sapere i militari dell'Arma, alle ore 14:30 di martedì 30 maggio è stata fermata nei pressi di uno stabilimento balneare per controlli.

In spalla, la giovane, avrebbe avuto uno zaino con all’interno oggetti appartenenti ad altra donna di origini brasiliane, che ne aveva segnalato il furto avvenuto poco prima in uno stabilimento balneare della zona nord della città. Dentro allo zaino sarebbero stati trovati un apparecchio Apple watch, e 1 paio di cuffie bluetooth per iphone. I beni, dopo riconoscimento sono stati restituiti alla derubata. La giovane italiana dovrà invece rispondere di ricettazione.