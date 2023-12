Avvicina anziana nel parcheggio di un supermercato della Tiburtina e le sfila il portafoglio distraendola, giovane denunciata

Un furto con destrezza ai danni di un'anziana sarebbe stato commesso in via Tiburtina Valeria a Pescara nel parcheggio di un supermercato intorno alle ore 17:30 di mercoledì 27 dicembre.

Mentre si trovava nel parcheggio esterno di un supermercato, la vittima sarebbe stata avvicinata da una giovane donna che, chiedendogli delle monete, l'avrebbe distratta e gli avrebbe sfilato il portafogli, per poi allontanarsi velocemente.

Dopo la segnalazione, sul posto è giunto personale della polizia che ha acquisito la descrizione da parte della vittima e immediatamente si è messo sulle tracce dell’autrice del fatto.

La giovane è stata rintracciata, dopo pochi minuti, nelle vicinanze del supermercato, dove era avvenuto il fatto. L’autrice del furto, alla vista delle pattuglie, avrebbe provato a dileguarsi ma è stata immediatamente bloccata e recuperato il portafogli sottratto che è stato restituito alla legittima proprietaria. La giovane è stata denunciata per furto con destrezza.

«La questura di Pescara», si legge in una nota, «prosegue nella costante attività di contrasto alla recrudescenza dei reati predatori, anche a fronte della crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini. Nella giornata di ieri, sono state impegnate unità operative delle volanti nonché equipaggi del reparto prevenzione crimine Abruzzo. Nella circostanza, sono stati realizzati specifici controlli finalizzati a prevenire e contrastare i reati predatori, con il controllo di persone e di autovetture sospette svolgendo, altresì, vigilanza nelle aree più sensibili e periferiche».