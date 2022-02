Furto con spaccata nella pizzeria Marconi [FOTO]

Furto con spaccata la notte scorsa nella pizzeria Marconi nella zona di Porta Nuova a Pescara.

Malviventi in azione con la solita tecnica, quella di spaccare, sfondare la porta vetro di ingresso del locale.

Una volta all'interno il locale è stato messo a soqquadro chi ha compiuto il furto ha preso e portato via quel poco che c'era da rubare.

Per i proprietari, una famiglia per bene da decenni al servizio della clientela, invece il brusco risveglio nel vedersi la propria pizzeria danneggiata. Ma nel giro di poche ore, nonostante la porta da sostituire, si sono messi all'opera e hanno riaperto. Sul posto è intervenuta la polizia sia con gli agenti della squadra volante che con quelli della scientifica per i rilievi del caso. Indagini in corso per risalire a chi ha commesso il reato.