Fermato dalla polizia locale a bordo di un motorino rubato: minore denunciato per ricettazione

Denunciato per ricettazione un minore pescarese sorpreso a bordo di un motorino rubato solo poche ore prima. A fermarlo sono stati gli agenti dell'unità “Gamma” della polizia locale, ovvero dai motociclisti del servizio Sicurezza stradale guidato dal tenente colonnello Massimiliano Giancaterino.

Il fatto è avvenuto nella tarda sera di lunedì 6 novembre. Solo poche ore prima era stato denunciato il furto dello Scarabeo aprilia avvenuto la sera prima in via Nicola Fabrizi. Mezzo che sarebbe poi stato trovato in possesso del giovane colto in flagranza dagli agenti in via Conte di Ruvo. Il capillare controllo del territorio svolto dagli agenti della polizia locale ha consentito dunque di recupera il motorino e restituirlo subito al legittimo proprietario.

Il minore è stato denunciato a piede libero al tribunale per i minori dell'Aquila.