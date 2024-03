Tenta un furto di materiale metallico in un deposito: denunciato dalla polizia

Un uomo di 37 anni è stato denunciato per furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso lo scorso fine settimana, nell'ambito dei controlli sul territorio eseguiti dalla polizia di Stato per prevenire furti e ricettazione di rame e materiali ferrosi.

Ilersonale delle volanti, nel cuore della notte, si è recato in via lago di Chiusi dov’era stato segnalato, da personale addetto alla vigilanza, un furto in atto. Giunti sul posto, gli operatori sono riusciti a bloccare il soggetto segnalato il quale, dopo aver scavalcato la recinzione, si era introdotto nel deposito di un fornitore di energia elettrica ed era stato sorpreso nell’atto di caricare, sulla propria bicicletta, due scatole contenenti numerosi componenti in metallo.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati, l’uomo è stato trovato in possesso di una pinza che nascondeva all’interno della giacca utilizzata per introdursi all’interno del magazzino. Per questo il 37enne noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato condotto in questura dove è stato denunciato per il tentato furto ed il possesso dell’arnese atto allo scasso.