Rubano generi alimentari all'Iper di Città Sant'Angelo: denunciati quattro minorenni

Devono rispondere di furto aggravato quattro minori, tutti italiani, ritenuti responsabili della sottrazione di diversi prodotti di genere alimentare dal centro commerciale Iper di Città Sant'Angelo.

Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria da parte dei carabinieri di Montesilvano che li hanno individuati nel corso dell'intensa attività di controllo messa in campo per la prevenzione dei reati predatori e non solo.

In particolare l'azione si è concentrata in via Madonna della Pace (Città Sant'Angelo) e nella zona Colli di Montesilvano che hanno visto il controllo di 68 veicoli, l'identificazione id 107 persone, tre perquisizioni personali e tre veicolari svolte e cinque multe elevate per sanzioni al codice della strada. Tra le attività messe in campo anche il controllo di nove persone che stanno scontando la loro pena ai domiciliari.