Furto in una gioielleria di Porta Nuova, fuga in auto con speronamento

I malviventi hanno messo a segno un colpo la notte scorsa intorno alle ore 4 in un'attività commerciale di via Conte di Ruvo

Furto in una gioielleria di via Conte di Ruvo nella zona di Porta Nuova la notte scorsa.

I ladri hanno agito in piena notte, intorno alle ore 4, e dopo aver sfondato la vetrina del negozio.

Una volta all'interno hanno rubato gioielli, oggetti in oro e orologi.

Il bottino del colpo sarebbe ingente. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia ed è scaturito un inseguimento con speronamento ma i ladri, a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, sarebbero riusciti a far perdere le proprie tracce.