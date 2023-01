Avevano rubato generi alimentari per 1.000 euro in un supermercato di Silvi, arrestati 6 giovani

Ben 6 persone sono state arrestate, in flagranza di reato, dai carabinieri di Silvi in collaborazione con i colleghi di Giulianova, Pineto e Montesilvano, per furto aggravato commesso nei giorni scorsi ai danni di un supermercato di Silvi. Un settimo individuo, inoltre, è stato denunciato a piede libero. Come si legge in una nota dei militari dell'Arma, tutto è cominciato quando, nel Conad di via Nazionale Adriatica, 7 persone avrebbero forzato le casse automatiche con i carrelli pieni di generi alimentari per un valore di circa 1.000 euro, allontanandosi poi con le loro auto senza pagare.

I carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, si sono appostati e hanno intercettato e bloccato i ladri, che poi sono finiti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Teramo, mentre la refurtiva è stata restituita al direttore dell'esercizio commerciale. Nei guai sono finiti giovani italiani tra i 25 e i 30 anni, che vivono nelle province limitrofe: per tre di loro è stata disposta la detenzione domiciliare, mentre per gli altri tre l’obbligo di dimora nei comuni di residenza.

Un settimo giovane, come detto, è stato deferito. I carabinieri hanno proposto per tutti il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Silvi Marina per 3 anni. In un primo momento erano finiti in manette soltanto due ragazzi di Montesilvano. Si sta adesso indagando per verificare se gli autori del furto possano essere responsabili anche di fatti simili che si erano verificati nei giorni precedenti in altri market della zona.