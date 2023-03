Furto in distributore di Cepagatti, rubati quasi 3.500 euro dalla colonnina del self service

Un furto è stato messo a segno nel distributore di carburanti Ip di via Dante Aloghieri a Cepagatti.

I malviventi hanno preso di mira la colonnina per il rifornimento self service.

Al suo interno, dopo averla forzata, hanno rubato la somma in contanti di 3.400 euro.

Del caso si stanno occupando i carabinieri che conducono le indagini utili a risalire ai responsabili del colpo. Nell'area di servizio erano presenti le telecamere di videosorveglianze e sono state acquisite le riprese.

Poco prima i ladri avevano provato a entrare in una ditta specializzata nella lavorazione di metalli sempre in via Dante Alighieri.