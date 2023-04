Donna indigente prova a rubare cibo in un supermercato poi scoppia in lacrime, i carabinieri le pagano la spesa

Tenta di rubare generi alimentari di prima necessità in un supermercato di Penne allo scopo di poter pranzare nel giorno della domenica delle Palme.

Ma i carabinieri della locale Compagnia, dopo aver appurato la condizione vissuta da una donna di 63 anni, decidono di pagarle la spesa evitando conseguenze peggiori.

La storia a lieto fine è avvenuta nella mattinata di domenica 2 aprile nei pressi di un supermercato di una nota catena nazionale.

Un carabiniere fuori servizio intento a fare la spesa è stato infatti avvicinato dal direttore del punto vendita che lo informava della presenza di una donna intenta a occultare all’interno del suo zaino e delle tasche del giubbotto che indossava, beni alimentari prelevati dagli scaffali del negozio. La donna, incurante del fatto che fosse stata già scoperta, avrebbe tentato di guadagnare l’uscita senza passare dalle casse, cercando quindi di lasciare il supermercato senza pagare i prodotti che aveva preso. Naturalmente, il militare libero dal servizio ha fermato la donna e ha chiesto l’ausilio dei colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Penne che, dopo qualche minuto, hanno raggiunto il supermercato per i dovuti accertamenti. A quel punto, lo scenario che si è presentato ai tre militari, ha assunto connotati ben diversi: la donna, in evidente imbarazzo, non avrebbe nascosto la sua indigenza e, tra le lacrime, avrebbe ammesso le sue responsabilità consegnando ai carabinieri quello che aveva trafugato: delle fette di pane, dell’insalata, qualche frutto e altri generi alimentari di primissima necessità. Lo stretto necessario, insomma, per riuscire a pranzare nella domenica precedente alla santa Pasqua.

Così gli uomini dell’Arma non hanno avuto dubbi: si sono diretti verso il direttore e hanno pagato la spesa alla signora, evitando spiacevoli conseguenze e regalando un sorriso alla donna che, ringraziando più volte per la solidarietà dimostrata, si è incamminata per le vie del centro vestino.