Entrano nella sede Asl di via Rieti, aprono la cassaforte con una mola e portano via il contenuto

Un primo tentativo lo avrebbero fatto la notte tra il 7 e il 8 dicembre, ma senza riuscire ad aprire la cassaforte. Così purtroppo non sarebbe stato la notte tra l'8 e il 9 dicembre quando, a quanto pare utilizzando una mola, sono riusciti nell'intento portando via sembra circa 600 euro.

Il furto è avvenuto nel Cers (Centro erogativo sanitario) di via Rieti come confermato dalla Asl. Già dopo il primo tentativo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Carabinieri che ora si stanno occupando anche del secondo colpo: in corso le indagini.

Per l'intera giornata il cup (centro unico di prenotazione) è stato chiuso per consentire di fare l'inventario dato il caos lasciato dai malviventi che hanno messo tutto a soqquadro.

Disagi dunque per i cittadini con il servizio che comunque da lunedì tornerà a essere erogato normalmente, ma anche per la Asl che oltre ai danni materiale che si trova a fronteggiare, nell'attesa di acquistare una nuova cassaforte sembra si appoggerà a un servizio portavalori per trasferire le somme raccolte a fine giornata.