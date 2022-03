Furto in viale Marconi: nel mirino una cartoleria

Non è stato un bel risveglio quello di domenica mattina per il titolare della cartoleria Mille Idee di viale Marconi. Nella notte qualcuno ha cercato di introdursi nel negozio spaccando la serranda e parte della muratura esterna. Rubato il distributore delle palline che campeggiava proprio davanti all'attività, ma poteva andare anche peggio se chi ha tentato di forzare fosse riuscito ad entrare. Quello che aumenta, spiega lui stesso, è il senso di insicurezza. Il negozio, infatti, si trova a due passi da piazza Unione in una zona dove, nel weekend, il movimento c'è eppure nessuno si è accorto di nulla. L'episodio quasi certamente, spiega, è avvenuto dopo la mezzanotte. Il titolare della cartoleria si è subito rivolto alla polizia e chiede più controlli per una zona dove, episodi vandalici sono sempre più frequenti. Così come si fanno controlli per i green pass alle attività, chiede, allora che anche la notte si facciano più controlli per garantire la

sicurezza di chi qui vive e lavora.