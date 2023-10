Rubano nell'area di servizio dell'autostrada dopo la partita Pescara-Torres, tifosi sardi identificati

I tifosi della Torres, dopo la partita con il Pescara di mercoledì sera, lungo l'autostrada A25 avrebbero saccheggiato l'area di servizio Sarni a Brecciarola nord, come riporta ChietiToday.

Ma il gruppo composto circa 15 tifosi, i quali avrebbero anche provocato danni, è stato identificato dalla polizia.

Alcuni dipendenti dell'area di servizio, verso mezzanotte, hanno chiamato il 113 spaventati dal gruppo di ultras esagitati che avrebbero rubato alcuni prodotti senza poi pagarli.

Sul posto è intervenuta polizia stradale di Pratola Peligna e di Avezzano e, in supporto, una volante della questura di Chieti. Gli agenti hanno identificato i tifosi, tutti residenti in Sardegna. Ora verranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare chi avrebbe materialmente compiuto i furti.