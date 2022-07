Tentano un furto in un'abitazione a Pianella e si ribaltano con l'auto durante la fuga

I carabinieri della stazione di Pianella hanno sequestrato ieri pomeriggio una Toyota Yaris utilizzata da un gruppo di persone che stava mettendo a segno un furto in un'abitazione in contrada Colleflorido. Gli occupanti dell'auto, probabilmente in tre, sono stati sorpresi dallo stesso proprietario che rientrando, si accorgeva che all’interno della propria casa si era introdotto qualcuno.

I malviventi, scavalcando una finestra, si davano alla fuga a bordo della vettura e in retromarcia, urtavano contro una pianta, ribaltandosi. Usciti dal veicolo, si sono dati alla fuga a piedi fra le campagne. Il proprietario di

casa denunciava poi che dall’interno di una cassaforte erano riusciti a portare via oggetti in oro, ed un borsellino con denaro contante. I carabinieri intervenuti nell' autovettura, hanno rinvenuto solo il borsellino con qualche centinaia di euro portato via dall’abitazione L’autovettura e’ risultava essere stata rubata nella mattinata di ieri 16 luglio a Roma.