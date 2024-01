Gira in auto con un lampeggiante blu simile a quello della polizia: fermato e denunciato dai carabinieri

Si muoveva in auto con un lampeggiante blu simile a quello della polizia: per questo un 57enne già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per possesso di segni distintivi e contraffatti.

A individuarlo sono stati i carabinieri la sera dell'11 gennaio che lo hanno fermato mentre percorreva a bordo di una Volkswagen Touran via Volta.

Procedendo al controllo del mezzo i militari hanno subito notato sul cruscotto l'apparecchio luminoso con accanto un documento con l'intestazione “ministero degli interni dipartimento di pubblica sicurezza”, risultato poi essere un'autocertificazione simile a quelle che venivano usate durante l'emergenza covid19.

Il materiale è stato sequestrato e l'uomo segnalato alla competente autorità giudiziaria.