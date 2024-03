Clonata da bazar illegale online la farmacia Sebastiani di Spoltore, medicinali venduti senza ricetta

Il sito internet della farmacia Sebastiani di Spoltore è stato clonato da un bazar illegale online.

La conseguenza è la vendita di tutti i medicinali anche senza l'obbligatoria ricetta medica, come riporta l'AdnKronos Salute.

Propone da antibiotici a prodotti per perdere peso acquistabili anche con criptovalute.

C'è l'amoxicillina con acido clavulanico - dose da 250/125 mg - proposta a un prezzo che va da 30,39 euro per 10 pillole (3 euro circa l'una) fino a 268,97 euro per 180 compresse. Ma per la versione 875/125 mg si arriva anche a 994,86 euro per 270 pillole. Ci sono i "tag" strategici, per esempio "migliore augmentin prezzo", per attirare chi è in cerca dell'affare nei bazar online. Affare come 270 capsule di amoxicillina da 250 mg a 30 centesimi l'una. Questo è solo un esempio dei medicinali elencati su un sito web che all'apparenza apparterrebbe a una farmacia del centro Italia. Peccato che la farmacia in questione fino a qualche giorno fa non sapesse neanche di avere questo portale in cui - testuali parole - si possono "ottenere i farmaci generici più convenienti in Italia". In più "senza necessità di prescrizione medica", con "consegna rapida e discreta, garantendo la privacy" e con possibilità di pagare anche in "criptovalute". "Massima flessibilità", il motto.

«Ovviamente questo non è il nostro vero sito web. Di quello che stava accadendo ce ne siamo accorti noi», racconta all'Adnkronos Salute, Stefano Sebastiani, titolare della farmacia Sebastiani che si trova a Villa Raspa di Spoltore, «in passato avevamo il dominio ".com" con il nome della nostra farmacia e non l'abbiamo più rinnovato, lasciandolo a dicembre per attivare invece "farmaciasebastiani.it". Qualcuno se n'è impadronito, usando però tutti i dati nostri, compreso l'indirizzo della nostra farmacia. Vendono di tutto senza ricetta, a prezzi bassissimi. Lunedì abbiamo fatto la denuncia, siamo andati alla polizia postale. Sicuramente si tratta di una truffa, perché stanno usando i nostri dati. La polizia postale ci ha spiegato che bloccherà il sito e cercherà di individuare i responsabili».