Evasione fiscale per 35 milioni di euro, nei guai una società abruzzese

La guardia di finanza ha scoperto una società di Teramo, operante nel settore alimentare e dei trasporti, che non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni annuali valevoli ai fini delle Imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap.

I risultati della verifica fiscale, effettuata anche tramite mirate indagini finanziarie, hanno permesso di ricostruire compiutamente, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2021, violazioni di natura tributaria per circa 35 milioni di euro.

L’attività ispettiva si è conclusa con le contestazioni di carattere amministrativo e con la denuncia all’autorità giudiziaria di quattro soggetti, due marchigiani, uno della provincia di Chieti e uno della provincia di Isernia. I reati ipotizzati sono quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili, per i quali il pubblico ministero ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio.

«L’operazione conclusa testimonia l’impegno della guardia di finanza nel contrastare l’articolato fenomeno dell’evasione fiscale, in grado di generare una forte distorsione della concorrenza a danno di quegli operatori economici che, invece, operano nel rispetto della legge e degli obblighi tributari», si legge in una nota.