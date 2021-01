Evade dai domiciliari, 40enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 40 anni di nazionalità italiana è stato tratto in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile del Nord della Compagna di Pescara per il reato di evasione questa mattina, sabato 30 gennaio.

Il 40enne, un nullafacente già noto alle forze dell'ordine, era destinatario di un provvedimento emesso dalla Corte d'Appello dell'Aquila per evasione dagli arresti domiciliari commessa lo scorso 22 gennaio.

L'arrestato è stato prelevato dalla propria abitazione e accompagnato nel carcere di Vasto.