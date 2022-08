Aveva sbagliato sentiero cadendo per diversi metri l'escursionista di Pescara disperso in Friuli

L'escursionista di Pescara di cui si erano perse le tracce sulle montagna del Friuli dalla serata di ieri, venerdì 26 agosto, è stato ritrovato vivo.

Come riferisce UdineToday, il pescarese ha riportato una policontusione a causa di una caduta di diversi metri.

L'escursionista aveva infatti sbagliato sentiero ed è caduto per diversi metri riportando alcuni traumi.

Le squadre di Udine del soccorso alpino, che lo hanno individuato, sono con lui e stanno attendendo l'arrivo dell'elisoccorso per recuperarlo. Il disperso è stato visto da una squadra che risaliva il versante nord da Passo Tanamea. L'uomo aveva sbagliato sentiero ed è caduto ruzzolando procurandosi probabili fratture alle costole e varie escoriazioni. Inizialmente si è provato a scendere con lui ma poi si è compreso che sarebbe stato troppo lungo portarlo giù in barella e, trovato uno spiazzo per verricellare, lo si è imbarcato con l'elisoccorso per consegnarlo all'ambulanza.